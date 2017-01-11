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21-летний водитель «Мерседеса» насмерть сбил пенсионера в Ростове

В Западном районе Ростова водитель «Мерседеса» насмерть сбил пенсионера. ДТП произошло вечером 14 января на проспекте Стачки в районе остановки «Бабушкина».
-По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки на регулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнего пешехода, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. – В результате удара мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев аварии, пешеход переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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