Авторизация

Регистрация
  • USD 57.53
  • EUR 68.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0

21-летний парень избил и ограбил прохожего в центре Ростова

21-летний парень избил и ограбил прохожего в центре Ростова

В Ростове 21-летний парень ограбил на улице прохожего. Грабёж произошёл в Ленинском районе города на улице Московской.

Ночью, когда ростовчанин возвращался домой, возле многоэтажки к нему подошёл молодой человек. Незнакомец попросил телефон, чтобы позвонить. Но мужчина отказал, тогда парень несколько раз ударил его, выхватил мобильник, кошелёк с деньгами, документами и сбежал.
- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Похищенные вещи вернули владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.