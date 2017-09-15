21-летний парень избил и ограбил прохожего в центре Ростова





В Ростове 21-летний парень ограбил на улице прохожего. Грабёж произошёл в Ленинском районе города на улице Московской.



Ночью, когда ростовчанин возвращался домой, возле многоэтажки к нему подошёл молодой человек. Незнакомец попросил телефон, чтобы позвонить. Но мужчина отказал, тогда парень несколько раз ударил его, выхватил мобильник, кошелёк с деньгами, документами и сбежал.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Похищенные вещи вернули владельцу.