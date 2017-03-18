20 марта на десятках улиц Ростова отключат свет
В понедельник, 20 марта, на десятках улиц Ростова отключат свет. Отключение связано с профилактическими работами на линиях электропередач.
С 9 до 17 часов 20 марта электроэнергии не будет на улицах:
- Смены 2/36;
- Чистопольской 9;
- Казахской 88,88/1,153,48,86;
- Каширской 4/2, 6 6 А, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 8 А, 4/3;
- Запорожской 46, 63-75;
- Калинина 71-143, 92-158;
- Манежной 1-13, 2, 2Б, 2Е, 2Ж, 2И, 4-58, 15-67;
- Мичуринской 2-22, 27-63;
- Рижской 17-61, 22-66;
- Ровенской 18-72, 27-71;
- Череповецкой 1-47, 2-46.