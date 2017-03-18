Авторизация

Регистрация
  • USD 57.93
  • EUR 62.37
Новости

Лента новостей

0

20 марта на десятках улиц Ростова отключат свет

В понедельник, 20 марта, на десятках улиц Ростова отключат свет. Отключение связано с профилактическими работами на линиях электропередач.

С 9 до 17 часов 20 марта электроэнергии не будет на улицах:
- Смены 2/36;
- Чистопольской 9;
- Казахской 88,88/1,153,48,86;
- Каширской 4/2, 6 6 А, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 8 А, 4/3;
- Запорожской 46, 63-75;
- Калинина 71-143, 92-158;
- Манежной 1-13, 2, 2Б, 2Е, 2Ж, 2И, 4-58, 15-67;
- Мичуринской 2-22, 27-63;
- Рижской 17-61, 22-66;
- Ровенской 18-72, 27-71;
- Череповецкой 1-47, 2-46.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!