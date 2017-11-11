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14 и 15 ноября несколько улиц в Ростове останутся без света

В Ростове 14 и 15 ноября несколько улиц останутся без света. Так, 14 ноября электроснабжение будет прекращено на улицах:
- 3-й Кольцевой, в домах 1, 2;
- Профсоюзной, в домах со 104 по 124;
- в пер. Радиальном, в домах с 1 по 9;
- на пр. Ставского, в домах с 46 по 48.

В это время будут проводиться работы для исключения аварийных отключений.

По этой же причине 15 ноября с 9 до 17 часов света не будет на:
- ул. Ленина, в домах №№ 101, 103, 103/1, переход;
- пр. Нагибина, в домах №№ 14, 14 А, 16, 18.

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