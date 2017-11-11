14 и 15 ноября несколько улиц в Ростове останутся без света

В Ростове 14 и 15 ноября несколько улиц останутся без света. Так, 14 ноября электроснабжение будет прекращено на улицах:

- 3-й Кольцевой, в домах 1, 2;

- Профсоюзной, в домах со 104 по 124;

- в пер. Радиальном, в домах с 1 по 9;

- на пр. Ставского, в домах с 46 по 48.



В это время будут проводиться работы для исключения аварийных отключений.



По этой же причине 15 ноября с 9 до 17 часов света не будет на:

- ул. Ленина, в домах №№ 101, 103, 103/1, переход;

- пр. Нагибина, в домах №№ 14, 14 А, 16, 18.