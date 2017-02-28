13-летний школьник пострадал при ДТП в Ростовской области
13-летний школьник пострадал при ДТП в Волгодонске. Авария произошла 28 февраля около половины седьмого вечера. По предварительным данным ГУ МВД по Ростовской области, парень переходил дорогу в установленном правилами месте, по нерегулируемому пешеходному переходу. 27-летний мужчина на "Вольво" не заметил школьника и сбил его.
Пострадавшего парня доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.