10 и 12 октября в Ростове несколько домов останутся без света

В Ростове 10 и 12 октября несколько домов останутся без света.



Так, 10 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на проспекте 40-лет Победы в домах с 37 по 57 и № 61/1.

В этот же день с 14 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена в дома №№ 66/3, 68 и 70/2 по улице Закруткина и №№ 2А, 4, 13 по улице Искусственной.



12 октября из-за капитального ремонта на трансформаторной подстанции, свет отключат с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Артемовской в домах с 45 по 71 и с 70 по 90;

- Бакланова в домах с 3 по 6 и по 16;

- пер. Быкадорова в домах с 15 по 23 и с 24 по 26;

- 1-й Володарского в домах с 49 по 71 и с 72 по 98;

- 2-й Володарского в домах с 106 по 156 и с 121 по 183;

- Горбачева в домах с 125 по 145 и № 88;

- Днепростроевской в домах с 119 по 129 и с 136 по 148;

- Коминтерна в домах с 39 по 77 и с 44 по 86;

- 1-й Круговой в домах с 70 по 79 и по 83, № 64;

- Курортной в домах с 67 по 99 и с 68 по 100;

- пер. Лосева № 4 и с 5 по 9;

- Международной в домах с 30 по 48 и с 31 по 37;

- Минаева в домах с 2 по 24 и с 3 по 27;

- Туроверова 12/1, 14/1, 12/24 и в домах с 11 по 19.