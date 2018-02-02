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Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам

Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам
Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам. Мировой суд Геленджика вынес решение по делу 25-летнего Виталия Д. Его признали виновным по статье «Жестокое обращение с животными, из хулиганском побуждений, с применением садистских методов, повлекшее их гибель». Осужденному назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ.

Суд установил, что 4 декабря парень из Гуково жестоко убил шестерых щенков, связал их веревкой и подвесил мертвых животных на заборе. При этом каждого малыша садист мучил по-разному. Одних задушил, других бил головой об асфальт, схватив за задние лапы. Лишь трем крохам из девяти удалось выжить после издевательств.
Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам
Сам Виталий отметил, что убийство животных он затеял ради мести маме щенков: бродячая собака облаяла молодого человека.
Осужденному назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. Также с его зарплаты будут удерживать 15 процентов в казну государства.

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