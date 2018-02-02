Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам



Зверски расправившийся над щенками живодер из Ростовской области приговорен к исправительным работам. Мировой суд Геленджика вынес решение по делу 25-летнего Виталия Д. Его признали виновным по статье «Жестокое обращение с животными, из хулиганском побуждений, с применением садистских методов, повлекшее их гибель». Осужденному назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ.



Суд установил, что 4 декабря парень из Гуково жестоко убил шестерых щенков, связал их веревкой и подвесил мертвых животных на заборе. При этом каждого малыша садист мучил по-разному. Одних задушил, других бил головой об асфальт, схватив за задние лапы. Лишь трем крохам из девяти удалось выжить после издевательств.



Сам Виталий отметил, что убийство животных он затеял ради мести маме щенков: бродячая собака облаяла молодого человека.

Осужденному назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. Также с его зарплаты будут удерживать 15 процентов в казну государства.