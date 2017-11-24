Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области



Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области. Пациент мог приехать из любого города России.



- О себе мужчина помнит только имя – Петр. Больше никаких данных о нем нет. Кроме того, в реабилитационный центр неизвестный попал без каких-либо документов.



Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо

известно о личности мужчины, сообщить по телефонам: 8 (4752)

575-172; 8 (4752) 799-248; 8 (4752) 799-165; 8 (4752) 799-886.