Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области
Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области. Пациент мог приехать из любого города России.
- О себе мужчина помнит только имя – Петр. Больше никаких данных о нем нет. Кроме того, в реабилитационный центр неизвестный попал без каких-либо документов.
Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо
известно о личности мужчины, сообщить по телефонам: 8 (4752)
575-172; 8 (4752) 799-248; 8 (4752) 799-165; 8 (4752) 799-886.