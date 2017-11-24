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Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области

Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области
Знакомых пациента реабилитационного центра в Тамбове разыскивают в Ростовской области. Пациент мог приехать из любого города России.

- О себе мужчина помнит только имя – Петр. Больше никаких данных о нем нет. Кроме того, в реабилитационный центр неизвестный попал без каких-либо документов.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо
известно о личности мужчины, сообщить по телефонам: 8 (4752)
575-172; 8 (4752) 799-248; 8 (4752) 799-165; 8 (4752) 799-886.

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