Злоумышленники пытались взломать терминал Сбербанка кувалдой в Ростове



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В Ростове пятеро неизвестных пытались взломать терминал Сбербанка кувалдой. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, 24 около четырех часов утра 16 ноября.



Злоумышленники в масках пробрались ночью в отделение с кувалдой. Воры пытались взломать банкомат. Они со всей силы ударили по крышке терминала, сломав оборудование. Тем не менее забрать содержимое устройства не успели.

- На место ЧП оперативно прибыла служба охраны, - сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». - Злоумышленники сбежали, оставив в отделении перчатки и кувалду.



Как отметили в пресс-службе областного ГУ МВД, сейчас полиция разыскивает подозреваемых.