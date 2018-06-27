Жуткий пожар в Ростовской области оставил без жилья семью из трех человек



Жуткий пожар в Ростовской области оставил без жилья семью из трех человек. Происшествие случилось в Егорлыке в ночь на 29 июня.



По предварительной информации, пожар в доме на двух хозяев устроил 33-летний мужчина. После ссоры с сожительницей он облил дом бензином и поджег его. В результате погибли три несовершеннолетние девочки, одна из которых была беременна.



Соседи, живущие за стеной, тоже понесли серьезный ущерб.



- Мама и папа проживают с братом, - рассказала дочь пострадавших, Анастасия. - Они не сразу поняли, что дом горит, только когда потолок начал рушиться. Спасти из огня удалось только самое необходимое. Сгорело все, что наживалось более 20 лет.



Точная сумма ущерба пока не известна. Однако, по словам Анастасии, восстановить дом фактически невозможно.