Авторизация

Регистрация


  • USD 62.76
  • EUR 72.99
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жуткий пожар в Ростовской области оставил без жилья семью из трех человек

Жуткий пожар в Ростовской области оставил без жилья семью из трех человек
Жуткий пожар в Ростовской области оставил без жилья семью из трех человек. Происшествие случилось в Егорлыке в ночь на 29 июня.

По предварительной информации, пожар в доме на двух хозяев устроил 33-летний мужчина. После ссоры с сожительницей он облил дом бензином и поджег его. В результате погибли три несовершеннолетние девочки, одна из которых была беременна.

Соседи, живущие за стеной, тоже понесли серьезный ущерб.

- Мама и папа проживают с братом, - рассказала дочь пострадавших, Анастасия. - Они не сразу поняли, что дом горит, только когда потолок начал рушиться. Спасти из огня удалось только самое необходимое. Сгорело все, что наживалось более 20 лет.

Точная сумма ущерба пока не известна. Однако, по словам Анастасии, восстановить дом фактически невозможно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.