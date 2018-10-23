Живым нашли пропавшего в Ростове 14-летнего школьника



В донской столице живым нашли 14-летнего школьника, пропавшего 23 октября. Кирилл Ш. пропал, выйдя из школы № 96 на улице Волкова в Ростове.



Когда мальчик после школы не вернулся домой, его родители забили тревогу. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Полицейские расклеили ориентировки и стали прочесывать окрестности.



Днем 24 октября стало известно, что Кирилла нашли. По какой-то причине ребенок не захотел вернуться домой, поэтому заночевал в одном из домов района.



Сейчас он дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.