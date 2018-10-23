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Живым нашли пропавшего в Ростове 14-летнего школьника

Живым нашли пропавшего в Ростове 14-летнего школьника
В донской столице живым нашли 14-летнего школьника, пропавшего 23 октября. Кирилл Ш. пропал, выйдя из школы № 96 на улице Волкова в Ростове.

Когда мальчик после школы не вернулся домой, его родители забили тревогу. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Полицейские расклеили ориентировки и стали прочесывать окрестности.

Днем 24 октября стало известно, что Кирилла нашли. По какой-то причине ребенок не захотел вернуться домой, поэтому заночевал в одном из домов района.

Сейчас он дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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