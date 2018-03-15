Живодеры до смерти истерзали собаку в Ростове



Живодеры до смерти истерзали собаку в Ростове. На улице Малиновского, 43 было найдено тело замученного пса.



Информация об очередном акте живодерства была обнародована в сообществе «Альянс защиты животных». Труп немецкой овчарки нашли жители Западного микрорайона и сразу обратились в полицию.



Животное отправили на экспертизу. Вскрытие показало, что животное долго избивали ногами. После, вероятно, резали его тело ножом. Еще живого пса насадили на лом, а в завершение за ногу привязали к машине и волочили по земле.



Активисты сообщества разыскивают всех возможных свидетелей случившегося. Они могут обратиться по номеру: +7-964-913-91-75 (Ирина).



В пресс-службе донского главка отметили, что по факту убийства животного проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.