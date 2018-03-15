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Живодеры до смерти истерзали собаку в Ростове

Живодеры до смерти истерзали собаку в Ростове
Живодеры до смерти истерзали собаку в Ростове. На улице Малиновского, 43 было найдено тело замученного пса.

Информация об очередном акте живодерства была обнародована в сообществе «Альянс защиты животных». Труп немецкой овчарки нашли жители Западного микрорайона и сразу обратились в полицию.

Животное отправили на экспертизу. Вскрытие показало, что животное долго избивали ногами. После, вероятно, резали его тело ножом. Еще живого пса насадили на лом, а в завершение за ногу привязали к машине и волочили по земле.

Активисты сообщества разыскивают всех возможных свидетелей случившегося. Они могут обратиться по номеру: +7-964-913-91-75 (Ирина).

В пресс-службе донского главка отметили, что по факту убийства животного проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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