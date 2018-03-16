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Жителя Воронежской области разыскивают на Дону

Жителя Воронежской области разыскивают на Дону
Уже почти месяц идут поиски 44-летнего Виктора Колпоносова из села Верхний Мамон. Мужчина пропал 23 февраля, с тех пор о нем ничего не известно.

На вид ему - 43-45 лет, рост - 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Особые приметы: у Виктора на лице с правой стороны есть несколько шрамов.

Разыскиваемый может находиться на территории Ростовской области.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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