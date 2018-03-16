Жителя Воронежской области разыскивают на Дону



Уже почти месяц идут поиски 44-летнего Виктора Колпоносова из села Верхний Мамон. Мужчина пропал 23 февраля, с тех пор о нем ничего не известно.



На вид ему - 43-45 лет, рост - 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Особые приметы: у Виктора на лице с правой стороны есть несколько шрамов.



Разыскиваемый может находиться на территории Ростовской области.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.