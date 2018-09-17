Жителя Волгодонска дважды за вечер ограбили на улице



На жителя Волгодонска дважды за вечер напал один и тот же грабитель. Подозреваемого в преступлении задержали 17 сентября.



Вечером 11 июня, когда местный житель стоял около аптеки, к нему подошёл незнакомец и несколько раз ударил его кулаком. Налетчик забрал три тысячи рублей и сбежал. Пострадавший зашёл в аптеку, где ему оказали первую помощь. Немного оправившись, мужчина отправился на остановку, чтобы добраться домой. Пока он ждал транспорт, грабитель вернулся. Снова ударив свою жертву, он забрал часы и очки.



Грабителя удалось задержать спустя три месяца.

- Подозреваемым оказался 26-летний житель Дубовского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».