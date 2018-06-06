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Жителя Таганрога подозревают в убийстве двух пенсионерок

Жителя Таганрога подозревают в убийстве двух пенсионерок
Житель Таганрога подозревается в убийстве двух пенсионерок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

33-летний местный житель поругался с тремя своими соседями. В ходе конфликта он достал нож и ударил им в шею и грудь двух женщин, 74 и 69 лет, а также 38-летнего мужчину. В результате от полученных ранений пенсионерки скончались на месте. Пострадавшего мужчину с ранениями доставили в больницу.

- Полицейские задержали таганрожца, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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