Жителя Таганрога подозревают в убийстве двух пенсионерок



Житель Таганрога подозревается в убийстве двух пенсионерок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».



33-летний местный житель поругался с тремя своими соседями. В ходе конфликта он достал нож и ударил им в шею и грудь двух женщин, 74 и 69 лет, а также 38-летнего мужчину. В результате от полученных ранений пенсионерки скончались на месте. Пострадавшего мужчину с ранениями доставили в больницу.



- Полицейские задержали таганрожца, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.