Жителя Таганрога подозревают в убийстве беременной сожительницы



В Таганроге местного жителя подозревают в избиении и убийстве своей беременной сожительницы. Трагедия произошла на улице Пальмиро Тольятти 2 октября.



По версии следствия, мужчина и его гражданская жена поссорились. В разгар конфликта подозреваемый набросился на свою 40-летнюю сожительницу. Он жестоко бил её по голове, в результате женщина скончалась.



В отношении 32-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в СУ СКР Ростовской области. - Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.