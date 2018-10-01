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Жителя Таганрога подозревают в убийстве беременной сожительницы

Жителя Таганрога подозревают в убийстве беременной сожительницы
В Таганроге местного жителя подозревают в избиении и убийстве своей беременной сожительницы. Трагедия произошла на улице Пальмиро Тольятти 2 октября.

По версии следствия, мужчина и его гражданская жена поссорились. В разгар конфликта подозреваемый набросился на свою 40-летнюю сожительницу. Он жестоко бил её по голове, в результате женщина скончалась.

В отношении 32-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В настоящее время выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в СУ СКР Ростовской области. - Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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