Жителя Таганрога нашли мёртвым в машине





Жителя Таганрога нашли мёртвым в машине.



Вечером 6 декабря на улице Морозова в гаражном кооперативе один из владельцев гаража заметил сидящего без движения в «ВАЗ-21099» мужчину. Таганрожец обратил внимание на то, что в выхлопной трубе торчал шланг, а в руках у водителя был пакет. Обеспокоенный мужчина постучал в окно, но сидевший никак не отреагировал. Тогда местный житель вызвал скорую помощь.



Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Ему было 28 лет.



Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.