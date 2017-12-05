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Жителя Таганрога нашли мёртвым в машине

Жителя Таганрога нашли мёртвым в машине

Жителя Таганрога нашли мёртвым в машине.

Вечером 6 декабря на улице Морозова в гаражном кооперативе один из владельцев гаража заметил сидящего без движения в «ВАЗ-21099» мужчину. Таганрожец обратил внимание на то, что в выхлопной трубе торчал шланг, а в руках у водителя был пакет. Обеспокоенный мужчина постучал в окно, но сидевший никак не отреагировал. Тогда местный житель вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Ему было 28 лет.

Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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