Жителя Ставропольского края около двух недель разыскивают в Ростовской области



Жителя Ставропольского края около двух недель разыскивают в Ростовской области. 68-летний Алексей Однокозов из села Дивное ушел из дома 8 января, и до сих пор ничего не известно о его местонахождении.



На вид ему - 65-70 лет, плотное телосложение, рост - 170 сантиметров, волосы русые с проседью, глаза серые.



В день исчезновения Алексей был одет в черное трико, черную кожаную куртку и коричневую шапку с козырьком. На ногах - кожаные коричневые ботинки или клетчатые домашние тапочки. С собой у него была клетчатая сумка с вещами.



Разыскиваемый может находиться в Ростовской области и нуждаться в медицинской помощи.



Ко всем, кто что-либо знает о местонахождении Алексея, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.