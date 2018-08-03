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Жителя Ростовской области задержали за домогательства к ребенку

Жителя Ростовской области задержали за домогательства к ребенку
В Новочеркасске Ростовской области 54-летнего мужчину задержали после того, как он домогался 7-летнего ребенка. Происшествие случилось 1 августа возле дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По предварительной информации, подозреваемый увидел мальчика, который гулял на территории дома-интерната. Он заманил малыша в безлюдное место и стал показывать ему половые органы. Постояльцы интерната увидели, как мужчина уводил ребенка, поэтому обратились в полицию.

– 54-летний мужчина задержан и подозревается в совершении преступления по статье «Иные действия сексуального характера», – рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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