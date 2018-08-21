Жителя Ростовской области насмерть сбил грузовой поезд
В Новочеркасске Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину. Происшествие случилось 22 августа около 16 часов на станции Локомотивстрой.
Сообщается, что мужчина не смог оценить расстояние до поезда и начал перебегать дорогу прямо перед составом. Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось избежать столкновения. Человек погиб на месте происшествия.
– В настоящее время был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, – прокомментировали в пресс-службе Южного СУТ СК.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.