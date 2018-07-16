Жителя Ростовской области, избившего мужчину в турецком отеле, заключили под стражу



В Турции решения суда ожидает житель Ростовской области, который подрался в одном из отелей с отдыхающим из украинского города Запорожье. От полученных ранений мужчина скончался, не выходя из комы.



По предварительной информации, 30-летний уроженец станицы Вешенской Ростовской области Андрей П. пришел в отель, чтобы посмотреть футбол. Там у него завязалась перепалка с одним из отдыхающих, 56-летним украинцем. Позже между мужчинами началась драка. Андрей толкнул своего оппонента, в результате гражданин Украины сильно ударился головой о кафельное покрытие бассейна.



После случившегося Андрея забрала полиция. А пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу, где он скончался через неделю пребывания в коме, так и не приходя в сознание.



Есть информация, что в настоящее время Андрей находится в СИЗО Турции, ожидая решения суда.