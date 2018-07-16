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Жителя Ростовской области, избившего мужчину в турецком отеле, заключили под стражу

Жителя Ростовской области, избившего мужчину в турецком отеле, заключили под стражу
В Турции решения суда ожидает житель Ростовской области, который подрался в одном из отелей с отдыхающим из украинского города Запорожье. От полученных ранений мужчина скончался, не выходя из комы.

По предварительной информации, 30-летний уроженец станицы Вешенской Ростовской области Андрей П. пришел в отель, чтобы посмотреть футбол. Там у него завязалась перепалка с одним из отдыхающих, 56-летним украинцем. Позже между мужчинами началась драка. Андрей толкнул своего оппонента, в результате гражданин Украины сильно ударился головой о кафельное покрытие бассейна.

После случившегося Андрея забрала полиция. А пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу, где он скончался через неделю пребывания в коме, так и не приходя в сознание.

Есть информация, что в настоящее время Андрей находится в СИЗО Турции, ожидая решения суда.

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