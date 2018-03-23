Авторизация

Регистрация


  • USD 57.17
  • EUR 71.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жителя Ростовской области избили металлическим противнем

Жителя Ростовской области избили металлическим противнем

В больницу Красного Сулина доставили 58-летнего местного жителя с многочисленными травмами. Характер повреждений говорил о том, что мужчину избили. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Правоохранители выяснили, что избитого красносулинца нашёл сын, когда вернулся утром домой. Как стало известно, накануне, 20 марта, мужчина выпивал в компании приятелей в своей квартире. Во время застолья между хозяином и его 31-летним гостем произошла ссора. В результате потасовки знакомый избил хозяина металлическим противнем, после чего скрылся.
- Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.