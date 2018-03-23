Жителя Ростовской области избили металлическим противнем





В больницу Красного Сулина доставили 58-летнего местного жителя с многочисленными травмами. Характер повреждений говорил о том, что мужчину избили. Медики сообщили о пациенте в полицию.



Правоохранители выяснили, что избитого красносулинца нашёл сын, когда вернулся утром домой. Как стало известно, накануне, 20 марта, мужчина выпивал в компании приятелей в своей квартире. Во время застолья между хозяином и его 31-летним гостем произошла ссора. В результате потасовки знакомый избил хозяина металлическим противнем, после чего скрылся.

- Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».