Жителя Ростова обокрали, пока он был без сознания



Ростовчанин упал в обморок на улице, после чего его обокрал прохожий. Злоумышленника задержали 19 ноября.



В начале месяца дончанин проводил время в одном из баров Ленинского района. Внезапно мужчине стало плохо, и он вышел на улицу, после чего упал без сознания. Его заметил один из прохожих и вызвал скорую помощь. Пока медики ехали на место, «добрый самаритянин» обчистил потерпевшего. Добычей стали телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.



Придя в себя и обнаружив пропажу, ростовчанин обратился в полицию.



- В ходе следствия правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ростовской области.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже.