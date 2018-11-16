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Жителя Ростова обокрали, пока он был без сознания

Жителя Ростова обокрали, пока он был без сознания
Ростовчанин упал в обморок на улице, после чего его обокрал прохожий. Злоумышленника задержали 19 ноября.

В начале месяца дончанин проводил время в одном из баров Ленинского района. Внезапно мужчине стало плохо, и он вышел на улицу, после чего упал без сознания. Его заметил один из прохожих и вызвал скорую помощь. Пока медики ехали на место, «добрый самаритянин» обчистил потерпевшего. Добычей стали телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Придя в себя и обнаружив пропажу, ростовчанин обратился в полицию.

- В ходе следствия правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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