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Жителя Ростова неизвестный избил до полусмерти

Жителя Ростова неизвестный избил до полусмерти
В Ростове неизвестный до полусмерти избил 43-летнего местного жителя. Инцидент произошел днем 22 сентября на улице Таганрогской, сообщает портал DonDay.ru.

По информации издания, злоумышленник напал на Александра М., ударив его доской по голове. Негодяй наносил удары до тех пор, пока мужчина не потерял сознание и не начал биться в конвульсиях. Тогда преступник сбежал.

Придя немного в себя, Александр добрался до дома и вызвал себе скорую помощь.

В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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