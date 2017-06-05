Жителя Неклиновского района, расстрелявшего чиновника администрации и участкового, отправили на принудительное лечение

Жителя села Фёдоровка Неклиновского района 68-летнего Александра Ковалёва, расстрелявшего чиновника администрации и участкового, отправили на принудительное лечение. Ранее в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», «Покушение на убийство лица, в связи с выполнением общественного долга», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Незаконная переделка огнестрельного оружия».



- В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Заболевание лишало его возможности осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.



Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением медиков.



Напомним, 13 мая 2016 года Александр Ковалёв, вооружившись изготовленным им обрезом 7, 62 мм. винтовки «Мосина» образца 1891/30 гг., пришёл в здание ад¬ми¬нистрации Федоровского сельского поселения. Там он сначала выстрелил в 63-летнего главного специалиста администрации Валерия Захарченко. А затем в прибежавшего на звуки стрельбы 48-летнего участкового Александра Обиденко. Чиновник скончался в тот же день в больнице, сотрудник полиции умер на месте происшествия. После этого Ковалёв вышел на улицу и направился в сторону дома, но увидев, что его догоняет глава поселения Владимир Гринченко, попытался выстрелить в него. Оружие дало осечку. Пока пенсионер перезаряжал ружьё, глава выбил у него из рук оружие и скрутил стрелявшего. К этому времени на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым и передали мужчину.