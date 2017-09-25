Жителя Москвы разыскивают в Ростовской области



Жителя Москвы разыскивают в Ростовской области. Михаил Трофимов ушел из дома 30 августа примерно в 19.30 и практически месяц о нем ничего неизвестно.



Рост мужчины 174 сантиметра. У него среднее телосложение, русые волосы и темные глаза. В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, трикотажную кофту с длинным рукавом двух цветов и серые кроссовки.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Трофимова просьба позвонить по телефонам: 02 или 8-800-700-54-52.