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Жителя Москвы разыскивают в Ростовской области

Жителя Москвы разыскивают в Ростовской области
Жителя Москвы разыскивают в Ростовской области. Михаил Трофимов ушел из дома 30 августа примерно в 19.30 и практически месяц о нем ничего неизвестно.

Рост мужчины 174 сантиметра. У него среднее телосложение, русые волосы и темные глаза. В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, трикотажную кофту с длинным рукавом двух цветов и серые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Трофимова просьба позвонить по телефонам: 02 или 8-800-700-54-52.

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