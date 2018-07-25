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Жителя Аксая будут судить за развращение 13-летней девочки из Астрахани

Жителя Аксая будут судить за развращение 13-летней девочки из Астрахани
В Ростовской области будут судить 28-летнего аксайчанина. Он обвиняется в развращении 13-летней девочки из Астраханской области. Дело по статье “Развратные действия” уже направлено в суд.

Следствие выяснило, что 28-летний житель аксайчанин познакомился с 13-летней девочкой из Астраханской области в социальной сети. В ходе общения мужчина начал проявлять интерес сексуального характера. Он присылал непристойные фотографии и сообщения несовершеннолетней. Он даже убедил девочку прислать ему видео ее обнаженного тела.

Родители 13-летней вовремя увидели переписку и обратились в полицию. Жителя Аксая сразу задержали и держут под стражей, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье “Развратные действия”.

-По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно было направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в СУ СК России по Ростовской области.

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