Жителя Аксая будут судить за развращение 13-летней девочки из Астрахани



В Ростовской области будут судить 28-летнего аксайчанина. Он обвиняется в развращении 13-летней девочки из Астраханской области. Дело по статье “Развратные действия” уже направлено в суд.



Следствие выяснило, что 28-летний житель аксайчанин познакомился с 13-летней девочкой из Астраханской области в социальной сети. В ходе общения мужчина начал проявлять интерес сексуального характера. Он присылал непристойные фотографии и сообщения несовершеннолетней. Он даже убедил девочку прислать ему видео ее обнаженного тела.



Родители 13-летней вовремя увидели переписку и обратились в полицию. Жителя Аксая сразу задержали и держут под стражей, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье “Развратные действия”.



-По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно было направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в СУ СК России по Ростовской области.