Жительницу Ростовской области нашли повешенной в посадке



В Ростовской области нашли повешенной 42-летнюю женщину. Трагедия случилась в хуторе Шрамко Матвеево-Курганского района, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации издания, 42-летнюю женщину нашли повешенной на металлическом турнике в посадке около дома. Известно, что погибшая была матерью троих детей, а накануне трагедии к семейству в гости приехал 26-летний сын женщины.



В настоящий момент тело хуторянки находится в морге. Точную причину ее смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.