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Жительницу Ростовской области нашли повешенной в посадке

Жительницу Ростовской области нашли повешенной в посадке
В Ростовской области нашли повешенной 42-летнюю женщину. Трагедия случилась в хуторе Шрамко Матвеево-Курганского района, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, 42-летнюю женщину нашли повешенной на металлическом турнике в посадке около дома. Известно, что погибшая была матерью троих детей, а накануне трагедии к семейству в гости приехал 26-летний сын женщины.

В настоящий момент тело хуторянки находится в морге. Точную причину ее смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

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