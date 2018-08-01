Жительницу Ростова нашли повешенной в Ботаническом саду



В Ростове в Ботаническом саду нашли труп повешенной женщины. Происшествие случилось 2 августа.



О страшной находке сообщили местные жители в социальной сети. По их словам, вокруг шеи местной жительницы была затянута петля, а другой конец веревки был прикреплен к ветке дерева. Случайные очевидцы вызвали полицию и скорую. Прибывшим медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть горожанки.



В СУ СК по Ростовской области подтвердили факт гибели женщины.