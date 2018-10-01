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Жительницу Ростова госпитализировали после поездки в маршрутке

Жительницу Ростова госпитализировали после поездки в маршрутке
фото: Fotobus.msk.ru
В Ростове пенсионерка пострадала при поездке в маршрутке. Случай произошёл 3 октября возле дома 6в по улице Петренко.

Во время движения 29-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» резко затормозил. В результате неожиданной остановки 70-летняя пассажирка упала в салоне маршрутки. Женщина получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков. Пострадавшую доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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