Жительницу Ростова госпитализировали после поездки в маршрутке
фото: Fotobus.msk.ru
В Ростове пенсионерка пострадала при поездке в маршрутке. Случай произошёл 3 октября возле дома 6в по улице Петренко.
Во время движения 29-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» резко затормозил. В результате неожиданной остановки 70-летняя пассажирка упала в салоне маршрутки. Женщина получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков. Пострадавшую доставили в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.