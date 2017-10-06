Жительницу Белой Калитвы задержали в Ростове с крупной партией «соли» и «спайса»



В Ворошиловском районе Ростова задержали 28-летнюю жительницу Белой Калитвы с крупной партией наркотиков.



Во время личного досмотра полицейские обнаружили у девушки около 10 пакетов с порошкообразным веществом светлого и темного цветов. Свёртки она хранила в кошельке и под крышкой мобильного телефона. Наркотики подозреваемая собиралась сбыть путём закладок.

- Проведенное экспертами-криминалистами физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое является синтетическим наркотиком «соль» и растительным веществом «спайс» общей массой почти семь граммов, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Она задержана.