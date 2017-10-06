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Жительницу Белой Калитвы задержали в Ростове с крупной партией «соли» и «спайса»

Жительницу Белой Калитвы задержали в Ростове с крупной партией «соли» и «спайса»
В Ворошиловском районе Ростова задержали 28-летнюю жительницу Белой Калитвы с крупной партией наркотиков.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у девушки около 10 пакетов с порошкообразным веществом светлого и темного цветов. Свёртки она хранила в кошельке и под крышкой мобильного телефона. Наркотики подозреваемая собиралась сбыть путём закладок.
- Проведенное экспертами-криминалистами физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое является синтетическим наркотиком «соль» и растительным веществом «спайс» общей массой почти семь граммов, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Она задержана.

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