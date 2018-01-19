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Жительница Волгодонска ранила ножом и оставила умирать своего сожителя

Жительница Волгодонска ранила ножом и оставила умирать своего сожителя

В Волгодонске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ставшего причиной смерти мужчины, задержана 28-летняя местная жительница.

По данным следствия, 19 января пьяная девушка у себя дома трижды ударила ножом в живот своего 35-летнего гражданского мужа. Испугавшись ответственности, она не сообщила о случившемся в полицию и не вызвала «скорую».
- Будучи лишенным квалифицированной и своевременной медицинской помощи, мужчина скончался в результате полученных ножевых ранений спустя три дня, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Подозреваемая была задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По уголовному делу выполняются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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