Авторизация

Регистрация
  • USD 57.63
  • EUR 61.45
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Жительница Сочи задушила своего сына и свела счёты с жизнью в Ростове

Жительница Сочи задушила своего сына и свела счёты с жизнью в Ростове

Стали известны подробности страшной трагедии, которая произошла в Советском районе Ростова 17 февраля.

Обнаруженные мёртвыми на улице Благодатной в Ростове 30-летняя женщина и её 6-летний сын приехали в Ростов за два дня до случившегося из Сочи, где они проживали.
- В Ростов женщина приехала со своим сыном из Сочи два дня назад, - сообщил источник. – Она сняла на двое суток квартиру, в которой на второй день и обнаружили мёртвой её и сына. По предварительным данным, она сама задушила своего 7-летнего сына, после чего сама свела счёты с жизнью.

Тела женщины и мальчика обнаружил в своей квартире арендодатель.

Сейчас все обстоятельства чудовищного происшествия выясняют следователи. Правоохранители уже провели осмотр квартиры. По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!