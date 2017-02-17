Жительница Сочи задушила своего сына и свела счёты с жизнью в Ростове





Стали известны подробности страшной трагедии, которая произошла в Советском районе Ростова 17 февраля.



Обнаруженные мёртвыми на улице Благодатной в Ростове 30-летняя женщина и её 6-летний сын приехали в Ростов за два дня до случившегося из Сочи, где они проживали.

- В Ростов женщина приехала со своим сыном из Сочи два дня назад, - сообщил источник. – Она сняла на двое суток квартиру, в которой на второй день и обнаружили мёртвой её и сына. По предварительным данным, она сама задушила своего 7-летнего сына, после чего сама свела счёты с жизнью.



Тела женщины и мальчика обнаружил в своей квартире арендодатель.



Сейчас все обстоятельства чудовищного происшествия выясняют следователи. Правоохранители уже провели осмотр квартиры. По факту случившегося проводится проверка.