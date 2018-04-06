Жительница Ростовской области зарезала своего сожителя



В Шолоховском районе женщина во время ссоры вонзила в своего сожителя нож. Происшествие случилось в одном из домов хутора Антиповский 3 апреля.



Любовники распивали вдвоём спиртные напитки. Между ними завязалась нешуточная ссора. В разгаре скандала 52-летняя женщина схватила со стола нож и ударила им сожителя в живот. От полученного проникающего ранения мужчина моментально скончался.



После содеянного злоумышленница сбежала, оставив бездыханное окровавленное тело лежать на полу. Несколько дней она скрывалась от правоохранителей у своих знакомых в Шолоховском районе. Женщину задержали 6 апреля.



- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.