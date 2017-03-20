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Жительница Ростовской области травмировалась, ударившись о проходящий поезд

Жительница Ростовской области травмировалась, ударившись о проходящий поезд

В Ростовской области, ударившись о проходящий поезд, травмировалась женщина. ЧП произошло 22 марта около 10 утра на станции Каменская.

66-летняя женщина слишком близко подошла к платформе, в результате она ударилась о проходящий мимо на большой скорости грузовой состав. После удара пешехода отбросило на насыпь. Женщина получила ушибы руки и спины. Её госпитализировали в центральную районную больницу Каменска.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада,- рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Проводятся другие проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

После того как проверка завершится, будет принято соответствующее решение.

Фото: Сергей Мазуренко

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