Жительница Ростовской области травмировалась, ударившись о проходящий поезд





В Ростовской области, ударившись о проходящий поезд, травмировалась женщина. ЧП произошло 22 марта около 10 утра на станции Каменская.



66-летняя женщина слишком близко подошла к платформе, в результате она ударилась о проходящий мимо на большой скорости грузовой состав. После удара пешехода отбросило на насыпь. Женщина получила ушибы руки и спины. Её госпитализировали в центральную районную больницу Каменска.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада,- рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Проводятся другие проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



После того как проверка завершится, будет принято соответствующее решение.



Фото: Сергей Мазуренко