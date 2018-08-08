Жительница Ростовской области провалилась в люк во время прогулки с годовалым сыном



В центре Новочеркасска местная жительница провалилась в канализационный люк во время прогулки с сыном. Происшествие случилось вечером 9 августа в сквере имени Платова.



Местная жительница прогуливалась с сынишкой по скверу. В позднее время она не увидела приоткрытую крышку люка и провалилась. Быстро сориентировавшись, она оттолкнула сына на тротуар, чтобы тот не упал. Сама успела ухватиться за края люка.



Выбраться ей помогли случайные прохожие. После случившегося она обратилась в больницу и написала заявление в полицию. Женщина намерена наказать виновных.