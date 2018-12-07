Жительница Ростовской области по недосмотру утопила ребёнка подруги





В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по статье «Причинение смерти по неосторожности». Она обвиняется в том, что по недосмотру утопила ребёнка подруги.



Трагический случай произошёл в селе Новобатайск Кагальницкого района 7 декабря. Местная жительница попросила подругу присмотреть за 8-месячной дочкой и трёхлетним сыном. Женщина посадила детей в наполненную водой ванну, а сама ушла. Когда она вернулась, малышка была мертва.

- В соответствии с проведенной судебно-медицинской экспертизой смерть ребёнка наступила в результате утопления в воде, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.