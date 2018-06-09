Жительница Ростова пыталась покончить с собой после ссоры с парнем



В донской столице девушка пыталась покончить с собой после ссоры с молодым человеком. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.



Происшествие случилось 11 июня на улице Немировича-Данченко. Молодая жительница донской столицы выпивала в компании своего парня и его друзей. В какой-то момент девушка перебрала со спиртным и начала скандалить. Чтобы утихомирить ее, молодой человек повел ее домой. Но и там ростовчанка продолжала бросаться на своего возлюбленного с кулаками и претензиями.



Молодой человек не выдержал и заявил о разрыве, а потом ушел. Сначала девушка долго ему звонила, но парень не брал трубку. Тогда она решилась на отчаянный шаг. Но что-то ее остановило и она обратилась за помощью к медикам.



Прибывшие врачи оказали ей первую помощь. Госпитализация ей не понадобилась.