Авторизация

Регистрация


  • USD 63.27
  • EUR 73.48
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительница Ростова пропала по дороге в Кисловодск

Жительница Ростова пропала по дороге в Кисловодск
Жительница Ростова пропала по дороге в Кисловодск. Галина Шаблицкая уехала из донской столицы 15 июля и с того момента перестала выходить на связь.

Дочь пропавшей рассказала, что она отправилась к родственникам. Села в поезд, а по прибытии перестала выходить на связь. Телефон у нее так же недоступен.

На вид разыскиваемой - около 55 лет, рост - около 170 сантиметров. У нее плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. Уезжая, она надела черное платье с красной полосой.

Всем, кто имеет любую информацию о Галине, просьба сообщить по номерам: 8-903-470-17-50, 8-988-257-87-94.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.