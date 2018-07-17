Жительница Ростова пропала по дороге в Кисловодск



Жительница Ростова пропала по дороге в Кисловодск. Галина Шаблицкая уехала из донской столицы 15 июля и с того момента перестала выходить на связь.



Дочь пропавшей рассказала, что она отправилась к родственникам. Села в поезд, а по прибытии перестала выходить на связь. Телефон у нее так же недоступен.



На вид разыскиваемой - около 55 лет, рост - около 170 сантиметров. У нее плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. Уезжая, она надела черное платье с красной полосой.



Всем, кто имеет любую информацию о Галине, просьба сообщить по номерам: 8-903-470-17-50, 8-988-257-87-94.