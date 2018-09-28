Жительница Ростова предстанет перед судом за убийство мужа



В Ростове-на-Дону в суд передано дело в отношении жительницы, которая ударила супруга кухонным ножом. Женщину обвиняют по статье «Убийство».



По версии следствия, 22 июля обвиняемая распивала спиртные напитки со своей знакомой. Ее муж неоднократно делал замечание женщинам. В последний раз он пригрозил жене разводом. После этого обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им супруга.



В тяжелом состоянии потерпевшего доставили в реанимационное отделение больницы. Однако спасти его не удалось, спустя некоторое время мужчина скончался.



В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.