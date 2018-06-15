Жительница Ростова после ссоры избила свою мать



После ссоры ростовчанка избила свою престарелую мать. Происшествие случилось 17 июня на улице 10-й Залповой. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Пенсионерка сделала замечание своей дочери. Женщина не стала терпеть такой дерзости пожилой матери и начала с ней скандалить. Быстро словесная перепалка переросла в драку. Женщина стала бить родственницу по лицу и телу.



На крики женщин прибежали соседи. Они оттащили разгневанную женщину от пенсионерки и вызвали скорую помощь. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга пострадавшую доставили в больницу.