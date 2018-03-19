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Жительница Ростова получила 13,5 лет колонии за сбыт героина на 11 млн рублей

Жительница Ростова получила 13,5 лет колонии за сбыт героина на 11 млн рублей
В Ростове наркоторговку приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии за сбыт героина на сумму 11 миллионов рублей. Женщина признана виновной по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Установлено, что женщина продавала запрещенные вещества с помощью подельников. За перевозку партий наркотиков и сбыт на территории Ростова отвечал родной брат осужденной. Он распространял препарат через закладки.

Также женщина создала в банке счета и использовала карты подставных лиц, чтобы скрыть свои доходы. Люди даже не знали, что вовлечены в махинации наркоторговки. 

Отметим, что с июня по ноябрь 2016 года женщина получила более 11 миллионов рублей. Во время обыска у нее дома было найдено около килограмма героина.

- Советский районный суд Ростова вынес женщине обвинительный приговор, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Наказание в течение 13 лет и 6 месяцев она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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