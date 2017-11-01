Жительница Ростова пережила остановку сердца после отравления алкоголем в Адыгее



Жительница Ростова пережила остановку сердца после отравления самодельной настойкой в Адыгее. Виктория К. едва не умерла в больнице, но врачам удалось сохранить жизнь 40-летней женщине. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации издания, ростовчанка попала в местную больницу в тяжелом состоянии с отравлением. Виктория впала в кому, медики не могли прогнозировать ее состояние. Через день после случившегося у женщины остановилось сердце. Врачам удалось вытащить ростовчанку буквального с того света. Сейчас находившаяся на волосок от смерти Виктория чувствует себя гораздо лучше.



Обратно в Ростов женщину с тремя дочками, младшей из которых - всего шесть лет, привез сослуживец мужа в ночь со 2 на 3 ноября. Сейчас угрозы здоровью пострадавшей нет. Однако семья потеряла отца Александра. Похороны 44-летнего мужчины прошли 3 ноября.