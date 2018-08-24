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Жительница Ростова ищет свидетелей наезда иномарки на женщину с ребёнком

Жительница Ростова ищет свидетелей наезда иномарки на женщину с ребёнком

Ростовчанка разыскивает свидетелей дорожного происшествия. В ДТП пострадали её сестра с ребёнком.

По словам родственницы, авария случилась около пяти часов вечера 23 августа на пересечении улицы Нариманова и переулка Батумского. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи на иномарке сбила 32-летнюю девушку с четырёхлетним сыном.
- Когда пешеходы переходили дорогу, водители, как и положено, пропускали их, - рассказала сестра пострадавшей. - В этот момент девушка на иномарке вылетела откуда-то на большой скорости. Увидев пешеходов, она даже не произвела экстренного торможения, наехала прямо на них.

У девушки множество травм: раздроблены нога и ключевой сустав, сотрясение головного мозга, множество гематом и переломов. Ребёнок также получил травмы.

Ростовчанка утверждает, что с момента ДТП прошло четыре дня, но пострадавшую до сих пор не опросили правоохранители.
Девушка просит откликнуться свидетелей происшествия. Сообщить информацию можно по телефонам: 8-908-181-30-31, 8-900-128-30-77.

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