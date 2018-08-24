Жительница Ростова ищет свидетелей наезда иномарки на женщину с ребёнком





Ростовчанка разыскивает свидетелей дорожного происшествия. В ДТП пострадали её сестра с ребёнком.



По словам родственницы, авария случилась около пяти часов вечера 23 августа на пересечении улицы Нариманова и переулка Батумского. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи на иномарке сбила 32-летнюю девушку с четырёхлетним сыном.

- Когда пешеходы переходили дорогу, водители, как и положено, пропускали их, - рассказала сестра пострадавшей. - В этот момент девушка на иномарке вылетела откуда-то на большой скорости. Увидев пешеходов, она даже не произвела экстренного торможения, наехала прямо на них.



У девушки множество травм: раздроблены нога и ключевой сустав, сотрясение головного мозга, множество гематом и переломов. Ребёнок также получил травмы.



Ростовчанка утверждает, что с момента ДТП прошло четыре дня, но пострадавшую до сих пор не опросили правоохранители.

Девушка просит откликнуться свидетелей происшествия. Сообщить информацию можно по телефонам: 8-908-181-30-31, 8-900-128-30-77.