Авторизация

Регистрация


  • USD 57.76
  • EUR 71.09
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительница Новочеркасска бесследно пропала в Ростове

Жительница Новочеркасска бесследно пропала в Ростове
Жительница Новочеркасска бесследно пропала в Ростове. Елена Пешкова перестала выходить на связь с родными 26 марта, после полутора месяцев пребывания в детской областной больнице.

По словам Надежды, дочери пропавшей, женщина работает в новочеркасском детском доме для инвалидов. Елена вместе с одной из своих подопечных легла на операцию в детскую областную больницу, где ее видели в последний раз.

- 26 марта маму и ее воспитанницу выписали из больницы, - рассказала Надежда. – Мама сказала, что поедет в Новочеркасск своим ходом. После этого телефон оказался отключен, а она перестала выходить на связь.

Домой Елена так и не вернулась.

Пропавшая выглядит примерно на 45 лет. Рост женщины - 162 сантиметра, у нее серо-синие глаза. Справа над губой и около глаза есть шрамы.

Все, кто видел Елену Пешкову, могут позвонить по телефонам: 8-951-847-63-54 и 8-905-429-47-41.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.