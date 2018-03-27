Жительница Новочеркасска бесследно пропала в Ростове



Жительница Новочеркасска бесследно пропала в Ростове. Елена Пешкова перестала выходить на связь с родными 26 марта, после полутора месяцев пребывания в детской областной больнице.



По словам Надежды, дочери пропавшей, женщина работает в новочеркасском детском доме для инвалидов. Елена вместе с одной из своих подопечных легла на операцию в детскую областную больницу, где ее видели в последний раз.



- 26 марта маму и ее воспитанницу выписали из больницы, - рассказала Надежда. – Мама сказала, что поедет в Новочеркасск своим ходом. После этого телефон оказался отключен, а она перестала выходить на связь.



Домой Елена так и не вернулась.



Пропавшая выглядит примерно на 45 лет. Рост женщины - 162 сантиметра, у нее серо-синие глаза. Справа над губой и около глаза есть шрамы.



Все, кто видел Елену Пешкову, могут позвонить по телефонам: 8-951-847-63-54 и 8-905-429-47-41.