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Жительница Батайска едва не сгорела вместе с собственным домом

Жительница Батайска едва не сгорела вместе с собственным домом
В Батайске 26 ноября дотла сгорел одноэтажный дом. ЧП произошло около 21:00 по адресу: улица Пионерская, 30.

В здании загорелась жилая комната, пламя охватило площадь 24 квадратных метра. Прибыв на место, пожарные успели спасти женщину, проживающую в доме.

- Для тушения привлекались девять человек из двух подразделений,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По словам соседей, в дом незадолго до пожара вошёл неизвестный. По их мнению, именно он поджёг здание.
Жильцы близлежащих домов утверждают, что батайчанка жила асоциально и не раз была замечена пьяной. В её доме не были проведены ни газ, ни электричество.

Тем не менее в региональном отделении МЧС сказали, что точная причина возгорания ещё не установлена.

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