Жительница Азовского района убила свою новорождённую дочь



В Азовском районе женщина убила своего новорождённого ребёнка.



По версии следствия, 41-летняя местная жительница в октябре 2018 года родила у себя дома девочку. Она не обращалась за помощью к врачам, а самостоятельно родила младенца в пластмассовое ведро. На свет появилась здоровая девочка. Затем азовчанка взяла ребёнка, отнесла в летнюю кухню и оставила там почти на сутки. Без еды, тепла и медицинского осмотра малышка скончалась.



Подозреваемая надеялась, что о её ужасном поступке никто не узнает. Тело ребёнка она закопала рядом с домом.



- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления.