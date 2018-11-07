Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительница Азовского района убила свою новорождённую дочь

Жительница Азовского района убила свою новорождённую дочь
В Азовском районе женщина убила своего новорождённого ребёнка.

По версии следствия, 41-летняя местная жительница в октябре 2018 года родила у себя дома девочку. Она не обращалась за помощью к врачам, а самостоятельно родила младенца в пластмассовое ведро. На свет появилась здоровая девочка. Затем азовчанка взяла ребёнка, отнесла в летнюю кухню и оставила там почти на сутки. Без еды, тепла и медицинского осмотра малышка скончалась.

Подозреваемая надеялась, что о её ужасном поступке никто не узнает. Тело ребёнка она закопала рядом с домом.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.