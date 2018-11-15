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Жители Ростовской области продолжают сражаться со снежной бурей на дорогах

Жители Ростовской области продолжают сражаться со снежной бурей на дорогах
В связи с неблагоприятными метеоусловиями на трассах в Ростовской области водители автомобилей оказываются в заложниках у стихии. Кому-то не хватает горючего до ближайшей заправки, а кто-то не может совладать со снегопадом и плохой видимостью.

Так, 17 ноября на трассе в Целинском районе в сугробе оказался водитель «Рено». У мужчины закончился бензин, и он не смог самостоятельно выбраться из сугроба. К счастью, сотрудники ГИБДД во время патрулирования увидели машину и бросились на помощь.

- Они залили горючее и попросили водителей других авто помочь вытолкать машину, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Днем ранее в сугробе застряла автоледи. Женщина не могла самостоятельно вытолкать машину из снега, поэтому на помощь ей пришли спасатели Усть-донецкого подразделения.

Напомним, в связи с плохими погодными условиями сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и просят без крайней необходимости не осуществлять поездок.

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