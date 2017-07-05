Жители Ростова страдают от участившихся пожаров





Жители Ростова страдают от участившихся пожаров в районе Ростовского моря. Возгорание сухой травы на пустыре вблизи жилых домов за последнею неделю происходило несколько раз.



Местные жители сообщают, что пожарные ликвидируют пламя, а через время огонь снова возникает.

- Некоторые жители самостоятельно пытаются тушить пожар вблизи своих домов, привозят даже цистерны воды в помощь пожарным, - рассказывают ростовчане. - Пока полностью прекратить возгорание не удается, люди обеспокоены, многие готовы к эвакуации в крайнем случае.



Последний раз возгорание произошло 6 июля. В результате пожара никто не пострадал. Но местные жители уже устали от постоянного дыма и гари.



Напомним, в Ростовской области введено штормовое предупреждение в связи с высоким классом пожароопасности. Аномально высокие температуры ожидаются с 7 по 9 июля.



