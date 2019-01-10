Жители пострадавшего при взрыве дома в Шахтах, смогут вернуться в квартиры через несколько дней



В городе Шахты на месте взрыва бытового газа даже после наступления темноты продолжают работать спасатели. Сотрудники МЧС разбирают завалы. Напомним, до сих пор неизвестна судьба четверых жильцов дома. Они могут находиться под обломками. Спасатели не теряют надежды найти их живыми.



Работы на обрушившемся доме будут идти круглосуточно. Для этого установлены система освещения. Работы осложняются неустойчивостью конструкций дома. Сейчас специалисты решают, в каком порядке продолжать разбор здания. Возможно, придётся разбирать центральную часть - так называемый технический этаж. Во время подъема разрушенных конструкций выяснилось, что часть плит стала отходить, возникла угроза для самих спасателей.



На этом участке одновременно работали 20 человек. Из-за угрозы обрушения число спасателей, разбирающих завалы в эпицентре происшествия, решено сократить.



Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы более 400 человек, в том числе 20 альпинистов, и 74 единицы техники.



Конкретного времени, через которое жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры, никто не называет. Однако понятно, что речь идет о нескольких днях, как минимум 4-5. После завершения исследования конструкция зданий на предмет возможного обрушения, спасатели либо разрешать хозяевам вернутся в квартиры, либо пустят на короткое время, чтобы забрать личные вещи. В этом случае будет решаться вопрос о расселении людей на более длительный срок.



Сейчас большая часть жильцов находится у родственников, более 30 человек разместили в гостиницах. Отели предоставлены без питания, поэтому будут возить обедать на автобусах в школьную столовую.